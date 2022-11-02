Курганский 11-классник хочет быть похожим на Вадима Шумкова

Подрастает поколение ответственных людей, которые хотят улучшить мир вокруг себя. Наш сегодняшний герой – одиннадцатиклассник из школы №24 Максим Бородин- интересуется и военным направлением, и политической деятельностью. «Я очень люблю свою Родину и понимаю, что её нужно защищать. Профессия военного популярна даже в мирное время, но в последние годы она особенно актуальна. В то же время в должности депутата можно принести пользу людям. Депутат – очень непростая должность. Это связь между населением и властью. Быть настоящим депутатом очень сложно. Это высокая честь и большая ответственность перед людьми. Но в то же время депутатская деятельность помогает развить в человеке различные качества - коммуникабельность, наблюдательность, ответственность, целеустремленность, стрессоустойчивость», - рассказал юноша.

Будущий политик видит в себе все необходимые задатки: он отличается харизматичностью, обаянием, умением общаться с людьми, а также пытается следить за общественным и политическим развитием. В будущем он хочет улучшить Курган. Конечно, планирует быть, как действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Наш город в последнее время растёт, развивается и расцветает благодаря Вадиму Михайловичу. За довольно короткий срок он смог благоустроить наш регион. Несмотря на то, что Курганская область является дотационным регионом, он достаточно известен в России – у нас есть достижения во многих областях», - прокомментировал Максим.

Анастасия Пережегина.

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