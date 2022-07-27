Курганский аэропорт встретил рейс из Москвы авиакомпании «Nordstar»

Сегодня, 27 июля, прилетел самолёт из столичного Шереметьево в наш родной аэропорт. Авиакомпания «Nordstar» осуществляет полёты на самолёте «Boeing-737 800» вместимостью 180 кресел. Шесть из них – бизнес-класс. Курганцы теперь могут наслаждаться комфортом во время полёта.

«До сентября рейсы будут проходить 3 раза в неделю, а с осени запланированы ежедневные полёты в привычном для курганцев утреннем слоте», – сообщил Дмитрий Коваленко, генеральный директор аэропорта.

Редакция «Нового Мира» также пообщалась с командиром корабля Шульженко Ильёй. «Нет одинаковых полётов – каждый полёт запоминается. Сегодня на пути в Курган запомнилась тучка, которую обходили» - поделился впечатлениями лётчик. Во взгляде виден профессионализм, за спиной более 5 тысяч часов налета. Управляет самолётом Илья с 2011 года. Когда летит в новый город – смотрит, как совершать конкретно там посадку, с какой стороны заходить, какой ветер. К каждому новому месту относится с профессиональной точки зрения.

Вадим Кузнецов, старший бортпроводник рассказал: «Рейс прошёл очень легко, очень позитивно. Ни экипаж, ни пассажиры почти не заметили, как прошёл полёт. Загрузка была приближена к максимальной. Кабинный экипаж у нас – 4 человека, также 3 лётчика. Я надеюсь, что у нас будет возможность посетить ваш город. Город прекрасный, как и весь Уральский край. Расширение нашей географии – очень положительный момент для нашей авиакомпании». Полёт в среднем составляет 2,5 часа, что позволяет быстро и с комфортом добраться до Москвы и обратно.

Пассажиры выходили из самолёта радостные. Некоторые поделились впечатлениями от новой авиакомпании. Например, Юлия Чау отметила, что билеты были недорогими –«ниже среднего, так сказать», а полёт пролетел незаметно. Действительно, время рейса снизилось по сравнению с прошлыми авиакомпаниями, что не может не радовать.

«Всё прошло отлично, полёт был великолепным. И главное – не ночью!» - сообщила Татьяна Горбенко, которая прилетела с детьми в гости к бабушке.

Пассажиров было много и на полёт в Москву. Сразу понятно, что рейс будет пользоваться спросом.

Фото Николая Пушилина, текст Анастасии Пережегиной

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