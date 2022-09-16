Курганский аграрий: «Главное в работе — не лениться»

Главное в работе аграриев - не лениться. Так считает главный инженер ЗАО "Картофель" Кетовского района Юрий Курдыбайло.

Сегодня, 17 сентября, он был удостоен Почётной грамоты Департамента АПК Курганской области. В рамках Дней тружеников села, которые проходят на Троицкой площади Кургана, награду ему вручил директор департамента Павел Кощеев.

- От моей работы зависит исправность техники, а от этого - готовность нашего предприятия проводить полевые посевные и уборочные работы в сжатые сроки. Раз в грамоте указана формулировка "за многолетний добросовестный труд", значит, я справлюсь со своей работой неплохо, - улыбнулся Юрий Курдыбайло.

Главный инженер ЗАО "Картофель" признал, что его награда - заслуга всего коллектива предприятия.

- Главное в нашей работе - не лениться и отдавать всего себя своему делу. Ведь от этого зависит обеспечение продуктами питания наших земляков и вообще жителей России, - заявил Юрий Курдыбайло "Новому миру".

Помимо него были пообрены и другие работники АПК и сельских объектов социальной сферы — учителя, врачи, работник культуры и спорта. 18 человек получили награды полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и губернатора Курганской области. Их вручил глава региона Вадим Шумков.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.