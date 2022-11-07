Курганский активист рассказал Владимиру Путину о работе студенческого корпуса спасателей на Донбассе

В День народного единства в Москве Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие представители волонтёрских и молодёжных организаций, общественных объединений. Среди участников был и курганец Андрей Поталицин.

Глава государства кратко побеседовал с представителями после церемонии возложения цветов. Волонтёры рассказали о работе по оказанию помощи населению, сбору гуманитарной помощи и восстановлению Луганской и Донецкой народных республик . Среди участников были представители Народного фронта, беженцы, волонтёры, которые по своему желанию решили помогать нуждающимся. Тема у всех одна – помощь беженцам из Украины, поддержка мобилизованных и их семей. Это сейчас является важной задачей в стране. Владимир Путин передал привет маме одной из беженок – женщина не может поверить, что её дочь, наконец, в безопасности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во встрече также участвовал руководитель Курганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Андрей Поталицин. Молодой человек рассказал о работе волонтёров: «Хотелось бы сказать, что добровольцам-спасателям на освобождённых территориях удалось восстановить пункты временного размещения, здания администраций, школ, спортивных площадок. Получается восстанавливать также тепловые контуры жилого фонда. В городе Волновахе буквально этим летом добровольцы-спасатели открыли памятник воинам-интернационалистам. Также интересный факт: добровольцам-спасателям удалось поставить в одну из церквей колокол в Донецкой Народной Республике».

Андрей Поталицин отметил, что основной задачей добровольцев-спасателей является доставка гуманитарной помощи всем, кому она нужна. Так, добровольцы системно участвуют в сопровождении колонн совместно с МЧС России, которые доставляют воду и продовольствие. Курганский представитель участвовал в течение 2 недель в гуманитарной миссии – проведении аварийно-восстановительных работ в Луганской Народной Республике, а точнее в городе Счастье. На замечание Владимира Путина о соблюдении безопасности Андрей Поталицин заверил, что все добровольцы обучены в ресурсных центрах добровольчества.

Президент России похвалил добровольцев-спасателей за работу и поздравил всех с праздником.

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