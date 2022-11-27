Курганский ансамбль «Цветень» номинируется на премию Russian World Music Awards

Заслуженный коллектив России, ансамбль «Цветень» - один из номинантов премии Russian World Music Awards в области этнической музыки. Наши музыканты борются за главный приз и приз зрительских симпатий.

Цветень - российский этнопоп коллектив, соединяющий русский аутентичный фольклор и современный саунд-дизайн. Лауреат международного фестиваля МИР Сибири, гость шоу "Привет, Андрей", "Поле чудес", участник шоу "Страна талантов".

Жюри Премии проводит оценочную работу в течении 15 дней с 15 по 30 января. Победители определяются по каждой из номинаций коллективно в онлайн режиме, путем выставления баллов по каждому из четырех критериев (профессионализм, аутентичность, экспериментальность, личная оценка) в десятибалльной системе.

Победители определяются по номинациям - Лучший проект, Лучший экспериментальный проект, Лучший аутентичный проект, New Age, Лучший новый проект, Приз зрительских симпатий, Лучшее видео. Приз зрительских симпатий присуждается номинанту, набравшему больше всего голосов в группе Премии в контакте. Голосование за Приз зрительских симпатий проводится в социальной сети Премии vkontakte до 15 января. Как сказано в Положении о премии, финансирование Премии осуществляется за счёт личных средств Оргкомитета, с привлечением спонсорских средств, добровольных пожертвований и целевых взносов.

Состав жюри в 2022 следующий: Брахим эль Мазнед, директор шоукейс фестиваля Visa for Music, Марокко, Андрей Неклюдов, генеральный директор радио "Серебряный дождь", Россия, Мария Семушкина, президент фестиваля Усадьба Jazz, Россия, Юрий Романов, директор фонда и фестиваля "Вот Этно", Россия Константин Липатов, директор фестиваля "Добрая земля", Россия, Юлиана Волож, директор агентства JV-promotion, Эстония, Аллаль Ямин, музыкальный промоутер, Марокко-Швейцария-Франция, Марат Татурас, композитор, продюсер, Россия, Вероника Андреева, композитор, певица, педагог по вокалу, Россия.

Участие в премии даст возможность попасть на европейские радиостанции. Поддержать наш коллектив можно по ссылке, поставив лайк посту.