Курганский ансамбль «Цветень» - олицетворение многонациональной России

Государственный праздник День народного единства помогает еще раз вспомнить, какой многонациональной страной является Россия и в каком многообразии, переплетении культур мы проживаем. Об этом сегодня, 4 ноября, «Новому миру» заявил хормейстер Заслуженного коллектива России ансамбля «Цветень» Виктор Шведов.

- В России проживают представители около 200 национальностей. У каждого своя культура, свои обычаи и традиции. Праздник День народного единства позволяет нам вспомнить о них, еще раз ознакомиться с ними и осознать, насколько велика и богата во всех смыслах наша общая Родина, - заявил собеседник нашего издания.

Кстати говоря, ансамбль «Цветень» и сам является олицетворением подобного культурного многообразия. В нем есть артисты с русскими, украинскими, татарскими, марийскими, армянскими и польскими корнями. Все прекрасно уживаются и дарят свое творчество на радость людям.

Сегодня «Цветень» принял участие в благотворительном концерте «Отчизны доблестным сынам посвящается», который был приурочен к государственному празднику День народного единства. На сцене Курганской областной филармонии при большом стечении зрителей выступили солисты Павел Табаков, Павел Базанов, Зауральское трио баянистов, ансамбль русских народных инструментов «Царево Городище», Зауральский симфонический оркестр и многие другие. Они исполнили народные песни и музыку, которая поднимала боевой дух наших солдат и россиян в разные времена.

Отметим, что средства, собранные в ходе благотворительного концерта, будут направлены на поддержку мобилизованных зауральцев и членов их семей.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.