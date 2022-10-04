Курганский борец привёз серебро из Тамбова

Спортсмен из Курганской области испытал свои силы на соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Евгения и Сергея Артюхиных.

На тамбовский ковёр вышли победители чемпионатов России и мира, участники национальной сборной – более 170 человек. Уровень участников очень высокий.

Как сообщили в пресс-службе Управления по физической культуре и спорту Курганской области, представитель спортивной школы олимпийского резерва №1 Семён Волосников завоевал серебряную медаль в весовой категории 63 кг.

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