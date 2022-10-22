Курганский бюджет выделил на обеспечение мобилизованных еще 8 млн рублей

Мобилизованные из Курганской области получат дополнительную помощь с малой родины. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил телеграм-канал губернатора «силаVправде ( V. Шумков)» .

«Обсудили с коллегами дополнительные запросы на одежду и обувь для мобилизованных. Следующий партией отправим парням печки, плитки, палатки, спецоборудование. Шьём, покупаем, поставляем», - написал Вадим Шумков.

Бюджет Курганской области, который ранее уже выделял на снаряжение курганских мобилизованных 30 млн рублей, выделит на эти цели дополнительное финансирование.

«Правительство Курганской области дополнительно направит на снаряжение и экипировку для мобилизованных жителей региона 8 млн рублей», - сообщил сегодня телеграм-канал «Курганская область официально».

Также глава региона указал, что Правительство Курганской области и муниципальные органы власти продолжают помогать семьям мобилизованных зауральцев.

«По заявкам семей мобилизованных работа идёт непрерывно. Спасибо всем, кто откликается! Ваша помощь сразу идёт в дело. Вместе мы можем всё», - написал Вадим Шумков.

Напомним, ранее региональные власти уже поставляли курганским мобилизованным крупную партию гуманитарной помощи. В нее вошли шапки, балаклавы, носки, перчатки, продукты, сухие пайки и квадрокоптеры. На их приобретение бюджет Курганской области выделил 30 млн рублей. Груз в воинскую часть Елани (Свердловская область) доставил лично губернатор Вадим Шумков и его заместители.

Николай Волков.