Курганский чиновник лично отреагировал на жалобы горожан, поступившие в ходе «горячей» телефонной линии

Руководитель департамента ЖКХ Роман Медведев по результатам обращений на горячую линию по работе управляющих компаний лично побывал на проблемных домах. Замечания жители одного из них высказали по поводу содержания общедомового имущества. Ситуация взята на контроль. Управляющую компанию в течение ближайшего времени обязали исправить замечания по лестничному маршу.

В свою очередь, руководитель управкомпании пожаловался на собственников жилья, которые отказываются платить за содержание общедомового имущества. Общий долг дома перед управляющей организацией - более 293 тысяч рублей. Роман Медведев потребовал от руководителя управляющей организации активизировать работу с судебными органами по долгам жильцов. Медведев также сообщил о намерении в ближайшие дни организовать повторный выезд на проблемный дом, «чтобы посмотреть, как управкомпания отработала поручение городской администрации».

Директор департамента ЖКХ также побывал в доме №68 по ул. Тобольной, откуда поступила жалоба на низкую температуру в квартирах. Однако на момент приезда чиновника температура воздуха соответствовала норме. По итогам Роман Медведев заявил, что выезды на адреса, откуда поступили обращения на горячую линию, продолжатся в ближайшие дни.

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