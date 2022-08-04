Курганский департамент АПК проведет смотр элеваторов

1 по 24 августа 2022 года элеваторы и хлебоприемные предприятия Курганской области участвуют в смотре подготовки материально-технической базы к приему зерна нового урожая. Создана рабочая группа, которая оценит готовность хранилищ принять, а главное сохранить урожай, обеспечив оптимальные условия сушки и очистки зерна, его защиту от вредителей.

В состав рабочей группы вошли представители Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, специалисты Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, Курганского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки», филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Курганской области, Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, Курганского филиала ФБУ Тюменский ЦСМ.

Как пояснили в департаменте АПК, пояснили, что главной задачей смотра является обеспечение бесперебойной приемки зерна, качественный и объективный анализ состояния технологического оборудования, состояние охраны труда, общая оценка готовности предприятий к работе с зерном урожая текущего года.

По итогам смотра будут сделаны выводы по каждому предприятию и даны конкретные предложения по улучшению качества работы.

2 августа был проведен смотр производственных участков по приему и хранению зерна АО «Кургансемена». На элеватор уже начало поступать зерно нового урожая. На предприятии проведено качественное обеззараживание хранилищ зерна, своевременно поверено лабораторное и весовое оборудование, на рабочих местах проведена спецоценка условий труда, территория предприятия очищена от растительности и мусора. Проведены текущие и плановые ремонтные работы оборудования и зерноскладов, а также установлено новое современное оборудование для подработки зерна.

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