Курганский департамент передал в Центр добровольчества более 20 коробок продовольствия

Департамент строительства госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области сегодня 3 октября передал в Центр добровольчества Курганской области более 20 коробок продовольствия для наших мобилизованных земляков, выполняющим воинский долг.

Каждый день неравнодушные граждане Курганской области приходят в региональный штаб акции #МЫВМЕСТЕ и оказывают посильную помощь для профессиональных военных, мобилизованных граждан и их семьям.

Теплые вещи (утепленные носки, перчатки, берцы, военные куртки, шапки, армейские штаны), предметы личной гигиены, продукты длительного хранения (крупы, тушенка, сгущенка, чай, сахар, вода), спальные мешки и многое другое приносят жители города. Общий вес собранной гуманитарной помощи в штабе составляет - 3 281, 5 кг.

В круглосуточном режиме можно обратиться за бытовой, психологической, гуманитарной и юридической поддержкой на горячую линию по телефону 8-800-200-3411, открывшейся при поддержке Народного Фронта. Запросы о получении или на предоставления помощи можно отправить на обновленную платформу мывместе.рф.

Гуманитарная помощь принимается по двум адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Ежедневно, без выходных, с 10:00 до 19:00.

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