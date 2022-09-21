Курганский депутат – об украинских референдумах: «Так и должно быть»

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей – это русские люди, которые изъявили желание примкнуть к своей исторической Родине, и это правильное решение. Такое мнение сегодня, 23 сентября, в ходе митинга-концерта «Своих не бросаем!», который прошел в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана, высказал депутат областной Думы, воин-афганец Константин Гладковский.

- Жители бывших украинских регионов изъявили свое желание о присоединении к Российской Федерации. Я считаю, что так и должно быть. Не должно быть никаких искусственных территориальных образований. Это наши люди, это наши русские люди. Они так решили, и я лично полностью поддерживаю данное решение. Я лично полностью поддерживаю то, что сегодня происходит в рамках референдума, - заявил Константин Гладковский обозревателю «Нового мира».

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денационализации Украины. В начале текущей недели руководство освобожденных Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей после обращения общественности приняло решение о проведении референдума о присоединении этих территорий к составу России. Референдум стартовал сегодня и продлится до 27 сентября.

- Наша задача – обеспечить, чтобы каждый человек, проживающий на этих территориях, мог свободно осуществить свое волеизъявление. И в дальнейшем, а я в этом полностью уверен, данные регионы войдут в состав Российской Федерации. Будет так, как и должно быть, - заявил воин-афганец.

Николай Волков.

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