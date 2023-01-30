Курганский депутат предложил лишать иноагентов гражданства России

Лишать иноагентов российского гражданства – с такой законодательной инициативой выступил депутат областной Думы Сергей Федотов. Это предложение он направил председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Обращение зарегистрировали в аппарате парламента и передали на рассмотрение в профильный комитет.

Россия почти год проводит специальную военную операцию на Украине. В это время некоторые публичные персоны позволяют себе негативные высказывания о нашей стране и Вооруженных Силах Российской Федерации. По своей сути, подобные высказывания являются ничем иным, как подрывной идеологической деятельностью, считает курганский депутат.

Особо рьяных критиков политики государства и Вооруженных сил России официально признают иностранными агентами. Сергей Федотов призвал идти дальше – лишать иноагентов российского гражданства.

«Считаю не совсем правильным то, что лица, которые уже осуждены по статьям Уголовного кодекса РФ за экстремизм и шпионаж, продолжают заниматься своим подлым делом в угоду западным «не партнерам» и сохраняют гражданство России», - написал Сергей Федотов в обращении к спикеру Госдумы (текст имеется в распоряжении издания).

Некоторые «деятели» уже покинули Россию но продолжают негативно высказываться о Родине. Становится модным веяние: кто сильнее оскорбит Россию и ее многонациональный народ. А ведь эти «персоны» имели у публики определенный авторитет, государственные награды и звания, большую аудиторию.

«У наших избирателей возникает резонный вопрос: почему в то время, когда нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США, когда наша страна и общество переживает тяжелый период истории, эти люди все еще сохраняют гражданство России?» - написал Вячеславу Володину депутат Курганской облдумы.

Сергей Федотов предложил лишать гражданства Российской Федерации иноагентов, а также лиц, осужденных за экстремизм и шпионаж. Аналогичная норма, по его словам, уже давно действует в западных странах, которые до недавнего времени многие считали «цивилизованными», а недавно была принята и в Республике Беларусь.

- Лишение гражданства автоматически будет влечь за собой лишение права на бесплатное медицинское обслуживание, участие в выборах в качестве избирателя или кандидата, права на занятие должностей в государственных органах власти, ведение преподавательской деятельности и так далее. То есть все то, чем обладает каждый гражданин РФ, но обладание чем для иностранца является нежелательным, поскольку он может начать вести подрывную антироссийскую деятельность, - уточнил в беседе с обозревателем «Нового мира» Сергей Федотов.

Он с нетерпением ждет рассмотрения своей инициативы в комитете Госдумы. Для ее продвижения готов подключить депутатов нижней палаты российского парламента, представляющих интересы Курганской области, - Александра Ильтякова, Сергея Лисовского, Михаила Берулава и Александра Ремезкова.

- Мы хоть и принадлежим к разным политическим партиям, но когда дело касается судьбы Родины, все силы объединяются. Так испокон века было и всегда будет. Россия сильна единением народа, особенно в трудный период, - заявил нашему изданию депутат Курганской облдумы.

Николай Волков.

Фото страницы Сергея Федотова в социальной сети «ВКонтакте».

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