Курганский Депздрав пояснил, почему не стоит опасаться просроченных вакцин от ковида

Жители Половинского округа, придя на вакцинацию в местный ФАП, обнаружили, что, судя по нанесенной на нее маркировке, срок годности ампулы истек. Люди разволновались, и, как выяснилось, напрасно.

Разъяснения по данному вопросу специально для Половинской районной газеты «Вестник района» подготовили специалисты департамента здравоохранения Курганской области:

"Сроки годности вакцин "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

Вакцина хранится в регионе с соблюдением всех норм и применяется в строгом соответствии с рекомендациями и сроками, установленным Минздравом России.

Данные о пролонгированном сроке годности вакцины внесены в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов. При использовании вакцины в больнице каждую упаковку проводят через эту систему, сканируя штрих-код. Медработник таким образом получает информацию о возможности использования препарата, в том числе о сроке его годности. Так система предотвращает использование препаратов с истекшим сроком годности, а также выведенных из гражданского оборота

Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а, значит, безопасность и эффективность препарата".