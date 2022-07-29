Курганский Дом молодежи продолжает акцию «Я люблю Курган – трудовые отряды»

Курганский Дом молодёжи продолжает акцию «Я люблю Курган – трудовые отряды». Подростки в свободное от учёбы время участвуют в работах по благоустройству территорий образовательных учреждений и социальных объектов города.

Молодые люди от 14 до 18 лет получают возможность официального трудоустройства по срочному трудовому договору или договору возмездного оказания услуг. Юноши и девушки в основном выполняют общественно-полезные работы в образовательном учреждении, участвуют в благоустройстве социальных объектов, трудятся на пришкольном участке, в школьной библиотеке, работают помощниками вожатого и организуют досуг на дворовых и спортплощадках, оказывают социальную помощь пожилым людям.

Также в рамках трудовых смен отряды регулярно участвуют в различных акциях. Например, в начале июня у Вечного огня ребята высаживали клумбы «Цветущая георгиевская ленточка», приняли участие в акции по раздельному сбору отходов «Разделяйка» и уборке пляжа «Бабьи пески».

За летний период текущего года в акции приняли участие 954 человека, ещё 200 мест для трудоустройства будет предоставлено в августе.

«Очередная трудовая смена начнётся 8 августа и продлится до 17 августа. Места распределяются по школам города, в которых организована работа трудовых отрядов. Если в школе такого формирования нет, тогда ребят приглашают в отряд Дома молодёжи», — рассказала руководитель учреждения Марина Самойлова.

По информации Молодежного портала Зауралья prospekt.45.ru.

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