Курганский дуэт «NUTS» покорил Мигеля и Варнаву на танцевальном шоу на ТНТ

Александра Сидорова и Вероника Верещагина - дуэт «NUTS» из Кургана - чемпионы России 2021 года по версии хип-хоп Юнайт в дисциплине дуэты. Информация опубликована в группе областного управления по физической культуре и спорту в соцсети «Вконтакте».

Сейчас девочки участвуют в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Дуэт вышёл в четверть финала телешоу. Эфир программы состоялся 8 октября. Друзья и близкие девчонок держали за них кулачки. И не зря!

Хореограф Мигель поблагодарил курганских танцовщиц за качественное выступление. От излишних комментариев отказался. Член жюри проекта «Новые танцы» Владимир Варнава подчеркнул, что курганский дуэт один из лучших.

«Что же будет готовиться ещё сильнее, чтобы порадовать нашего зрителя и удивить судей в следующем этапе», - написали в группе курганского центра хип-хопа . Кстати, здесь девчонок подбадривают, регулярно публикуют телевыпуски с их участием и фото.

Добавим, что Александра и Вероника занимаются в коллективе ZAURAL DANCE FAMILY, тренирует их Анастасия Наумова.

Фото из группы vk.com/zauraldancefamily.

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