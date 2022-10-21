Курганский госуниверситет будет готовить к ЕГЭ выпускников инженерных классов

В Курганском государственном университете стартовал проект для учителей физики и математики зауральских школ «Твой университет: инженерные классы». Кроме сотрудников КГУ в нем участвуют представители регионального департамента образования и науки и директора школ, в которых созданы инженерные классы.

Согласно проекту выпускников инженерных классов будут готовить к ЕГЭ по математике и физике. Преподаватели Курганского госуниверситета каждую неделю в онлайн-формате будут разбирать с учителями темы, необходимые школьникам для сдачи экзамена, давать рекомендации с разбором задач для успешной проверки знаний и выдавать задания для детей.

В течение недели учителям будут изучать с 11-классниками тему, решать задания. Затем будут выяснять, какие вопросы вызывают затруднения и чему нужно уделить особое внимание.

Занятия по физике будут проводить с использованием сервиса «Звонки ВКонтакте», кардинальное отличие которого от Zoom в том, что здесь нет ограничений по времени соединения и количеству подключений. Ссылка на подключение размещена в группе «Твой университет: инженерные классы — подготовка». 20 октября прошло первое занятие, в дальнейшем встречи будут проходить по средам.

Присоединиться к проекту могут также все желающие учителя и школьники.

В Курганском государственном университете отметили, что проект реализуется с использованием субсидии из областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

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