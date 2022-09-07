Курганский госуниверситет начал подготовку к Всероссийской конференции по экологии

В Курганском государственном университете начали подготовку к Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции «Молодежь в поисках разрешения современных экологических вызовов», которая пройдет с 10 по 14 апреля 2023 года.

Участники конференции соберутся, чтобы обсудить такие актуальные темы как: карбоновый полигон и экологически допустимая энергетика; коммунальные отходы как источник углерода в окружающей среде и фактор изменения климата; экологическое состояние водных объектов, проблемы использования водных ресурсов региона и другие.

В рамках научно-практической конференции также пройдут круглые столы: «Молодежь как ключевая движущая сила в решении проблем устойчивого развития»; «Экологическое образование и глобальные вызовы»; «Патриотизм, гражданственность и современная молодежь».

По итогам конференции планируется выпуск сборника научных статей.

Школьники и студенты смогут в рамках конференции попробовать свои силы в конкурсах, посвященных вопросам экологии, туризма и безопасности.

По информации пресс-службы Курганского государственного университета.

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