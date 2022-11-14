Курганский госуниверситет обучит инженеров для Сирийской нефтяной корпорации

Курганский государственный университет обеспечит подготовку специалистов Сирийской генеральной нефтяной корпорации и её дочерних компаний. Пилотный проект будет реализован в ближайшее время по программе сетевого взаимодействия с университетами в Дамаске.

В июне этого года Минобрнауки РФ поддержало обращение сенатора РФ Сергея Муратова включить КГУ в перечень площадок для российско-сирийского сотрудничества в сфере науки и образования, сообщает пресс-служба КГУ. В Дамаске представители министерства встретились с делегацией КГУ. Стороны договорились о старте совместных образовательных проектов и подписали первые соглашения о сотрудничестве.

Сирийская генеральная нефтяная компания на переговорах выразила желание направить на обучение в КГУ студентов для подготовки по инженерным специальностям по программе специалитета, бакалавриата и магистратуры, в частности по направлению «Тяжёлое машиностроение». Нефтяная корпорация готова инициировать разработку программ дополнительного профессионального образования для инженеров дочерних компаний.

В начале следующего года начнётся обучение технологиям обработки материалов в дистанционном формате, а практические занятия пройдут очно на базе инжинирингового центра и политехнического института КГУ. «Проекты будут ориентированы на решение производственных задач дочерних компаний Сирийской нефтяной корпорации, а стажировки пройдут на зауральских предприятиях, выпускающих оборудование и комплектующие для нефтегазодобывающей отрасли», - сообщает пресс-служба КГУ.

При поддержке правительства Курганской области и других партнёров вуз может предоставить площадку для встречи Сирийской нефтяной корпорации с промышленными и высокотехнологичными компаниями региона для дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества.

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