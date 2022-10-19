Курганский госуниверситет помогает озеленить областной перинатальный центр

В этом году в Кургане проводится масштабное озеленение. На днях глава региона Вадим Шумков поручил городской администрации подготовить подробные разъяснения о количестве, качестве и местах высадки новых насаждений.

Областной перинатальный центр не хочет оставаться в стороне от благоустройства нашего города. Главный врач медучреждения Татьяна Осина в социальной сети «ВКонтакте» рассказала о помощи Курганского государственного университете в этом деле.

«В рамках межведомственного взаимодействия продолжается наша дружба с Курганским государственным университетом. В ближайшее время мы планируем заключить между нашими учреждениями двусторонний «рамочный договор», который наделит обе стороны новыми возможностями сотрудничества», - написала руководитель центра.

Татьяна Осина также сообщила о встрече с руководством Ботанического сада КГУ: «В ходе встречи договорились о передаче перинатальным центром Саду семян голубых елей для посадки и размножения. В свою очередь, в рамках договора, Ботанический сад вырастит для нас весной рассаду петуньи для благоустройства территории вокруг перинатального центра. Сотрудники и пациенты уже привыкли к тому, что с первыми теплыми летними деньками территория вокруг Центра преображается и благоухает запахами, радует глаз буйством красок этого нежного цветка».

Специалисты перинатального центра готовятся к встрече со студентами КГУ, которые пройдут в формате открытых дверей, а также проведут информационно-просветительскую работу по осознанному репродуктивному поведению.

Фото со страницы Татьяны Осиной в социальной сети «ВКонтакте».

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