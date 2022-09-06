Курганский губернатор анонсировал появление нового предприятия в Варгашах

В ходе рабочего визита в Варгашинский район губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил Варгашинский индустриальный парк. Об итогах осмотра глава региона рассказал в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«В Варгашинском индустриальном парке идет строительство нового производства, которое заложили весной. Коллеги говорят, что уже 60% конструкций для этого завода изготовлено, и зимой-осенью начнется монтаж. Подписываем соглашение еще с одной компанией, еще на одну площадку, еще на один завод. Завершаем проектирование строительства площадки второго этапа индустриального парка. В нашем понимании там должно быть в общей массе до десятка небольших промышленных производств», - написал губернатор Курганской области.

Напомним, что рабочий визит в Варгаши Вадим Шумков начал с осмотра ремонта центра культуры «Современник», здание которого было построено в 1973 году и за полвека работы ни разу капитально не ремонтировалось.

По поручению губернатора на приведение в порядок здания, где проводят праздничные мероприятия, работают кружки и клубы для детей и взрослых, планируют направить 25 млн рублей. Контракт с подрядной организацией заключили в конце августа. Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

Также глава региона рассказал подписчикам своего телеграм-канала, как преображаются объекты социальной сферы Варгашинского района:

«Идет к завершению модернизация центральной районной библиотеки. Завершаем и ремонт школы искусств. В этом году начинаем обновление районного дома культуры. Также отремонтируем и детско-юношеский центр, где массово занимаются ребятишки. Сделаем там единую площадку с уже отремонтированной школой. Комфортную и уютную. Потому что #РебятишкамЛучшее», - написал глава региона.

Фото телеграм-канала Вадима Шумкова «силаVправде (V. Шумков)».