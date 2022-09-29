Курганский губернатор: «Главная цель сейчас — обеспечить защиту страны»

Правительству Курганской области тоже задают вопросы по неготовности ряда уполномоченных лиц и органов к проведению полноценной мобилизации и своевременной комплектации уходящих парней. Об этом сегодня, 29 сентября, в своем телеграм-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Мы это видим. И нам тоже это не нравится. И у нас также есть те, кто без особого приглашения пришел и спросил, чем нужно и можно помочь, и кто уже помог. А есть и те, кто в первую очередь озаботился собственным дешевым популизмом», - указал глава региона.

По мнению Вадима Шумкова, сейчас, когда объявлена мобилизация и на кону вопрос безопасности страны, а также тех парней, кто уходит на ее защиту, не самое лучшее время вставать в "умную позу" и устраивать диспуты с критикой кто, кому, когда и что был должен.

«Единство здоровой нации заключается в том, чтобы в подобные моменты вначале быстро, сплочённо и слаженно общими усилиями обеспечить все важнейшие вопросы защиты страны, а также любыми доступными способами обеспечить комплектацию, готовность и боевой дух тех, кто уходит ее защищать. Сделав для этого все, что можно. А убедившись, что основные вопросы решаются либо решены, основательно и предметно разобраться и спросить за неготовность, хаос и бардак в этих вопросах с тех, кто за них отвечает», - предостерег губернатор.

Вадим Шумков убежден, что Курган не подведет. Все наши мобилизованные обеспечиваются аптечками, спальными мешками и ковриками, многоразовой посудой, горячим питанием на месте, сухими пайками на несколько дней.

«С сегодня пункты сбора гуманитарной помощи ориентированы в первую очередь на сбор дополнительного снаряжения для военных. Как для нашей части, которая уже там, так и для частей, куда будут распределяться наши мобилизуемые парни. Речь идет о палатках, средствах для обогрева и приготовления пищи, продуктах походного приготовления, иных предметов первой необходимости, а также средствах для их закупа. Благодарен своим коллегам и нашим гражданам, кто поддержал эту инициативу. Спасибо всем кто понимает и поддерживает», - поблагодарил глава региона.

В конце своей публикации Вадим Шумков напомнил фразу экс-президента США Дж.Ф. Кеннеди. Многие относят эту страну к нашим основным противникам, но у противников, заметил курганский губернатор, также надо учиться:

«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны».

Помимо этого глава региона напомнил, что в Кургане без выходных с 10:00 до 19:00 работают пункты сбора по ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4. Главам муниципальных образований поручено разместить информацию о пунктах, которые работают в округах и районах. Также принимают помощь центры социального обслуживания населения, адреса и телефоны которых можно узнать по ссылке https://sz.gov45.ru/struktura/.

Также можно перевести средства на специальный счёт.

Номер расчетного счета

40603 810 4 3200 4000017

Корреспондентский счет

30101 810 1 0000 0000650

Валюта счета

RUR

БИК

043735650

Наименование банка

ПАО Сбербанк

ИНН

4501028290

Наименование получателя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ № 1"

Место обслуживания: Курган.

Наименование платежа: пожертвование

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