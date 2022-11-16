Курганский губернатор: «Главное для людей – результат»

В 2015 году, то есть 7 лет назад, в рамках федеральной программы в селе Кетово решили построить централизованный водопровод. Но в ходе реализации проекта, к сожалению, возникли эксцессы. О них в ходе интервью, которое сегодня, 16 ноября, было опубликовано в социальных сетях, рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- Подрядчик, вроде, проворовался. Пошла подмена работ, подмена документов. В итоге подрядчик и заказчик были привлечены к ответственности. Но населению от этого оказалось не легче – люди остались без водопровода, - напомнил предысторию глава региона.

После прихода на пост губернатора Вадим Шумков начал разбираться в ситуации. Возникла необходимость проводить многочисленные экспертизы, выясняя, проложил ли подрядчик на самом деле под землей трубы и того ли диаметра, какой указан в проектной документации. Также пришлось строить отсутствующие ветки водопровода и колодцы.

- Буквально вчера глава муниципального округа Олег Николаевич Язовских проинформировал меня, что техническая часть водопровода выполнена. Мы выделили на эти цели из областного бюджета 26 млн рублей, чтобы дать людям воду. Сейчас, я полагаю, администрация округа, в достаточно короткие сроки, закончив техническую часть, разберется с документацией и подаст людям воду в дома. Я считаю это победой, потому что люди получат чистую воду, - выразил свое убеждение глава региона.

Николай Волков.

Фото пресс-службы губернатора.

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