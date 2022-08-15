Курганский губернатор поздравил писателя Виктора Потанина с 85-летием

Уроженцу Курганской области, обладателю многочисленных международных и отечественных литературных премий и государственных наград, «певцу русской деревни», писателю Виктору Федоровичу Потанину 14 августа исполнилось 85 лет. Торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию, прошло сегодня в Курганской областной детско-юношеской библиотеке, которая носит его имя. Церемонию посетил губернатор Курганской области Вадим Шумков, который лично поздравил юбиляра.

- Мы видим, как каждый год, каждый день меняется Курганская область и город Курган. Колоссальную роль в этом играет культура. Буквально два дня назад на Троицкой площади областного центра прошло потрясающее событие – фестиваль «Симфониада», на котором выступили сразу три симфонических оркестра из разных регионов России. Даже города-миллионники не проводят таких событий. Благодаря им наши люди начинают воспринимать жизнь по-новому, улыбаться и радоваться жизни. Огромное количество культурных событий будет еще. И конечно, проводя такие события, мы опираемся на таких великих людей, как Виктор Федорович Потанин, - заявил глава региона.

Вадим Шумков считает замечательным то, что в Курганской области есть Потанинская библиотека. К радости всех присутствующих он объявил, что, начиная с этого года, в регионе появится специальная Потанинская премия для молодых писателей.

- Мы в этом году запустим специальный призовой фонд, который будет распределяться Виктором Федоровичем как руководителем специального жюри. Он будет председателем комиссии, которая будет выбирать трех молодых писателей ежегодно им выдавать им финансовую поддержку на издание книг либо иные цели (это решат сами лауреаты премии). Мы эту премию введем, и с октября месяца она заработает, - заявил губернатор, вызвав общие аплодисменты.

Вадим Шумков еще раз поздравил Виктора Потанина с 85-летним юбилеем и попросил его выдавать в Потанинской библиотеке Потанинскую премию тем молодым людям, которые, как сам писатель считает, будут обладать талантом, чтобы дальше двигать нашу культуру.

Николай Волков.

Фото автора.

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