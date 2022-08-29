Курганский губернатор поздравил пограничника с вручением ордена Мужества

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Андрея И. (имя изменено) с получением государственной награды – Ордена Мужества. Торжественная церемония вручения прошла сегодня, 29 августа. Приветственный адрес главы региона зачитал заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов:

«Уважаемый Андрей И.! От имени Правительства Курганской области и от своего имени выражаю Вам искреннюю благодарность за мужество, героизм и доблесть, проявленные при охране и защите Государственной границы Российской Федерации!

Присущая Вам отвага, ответственное отношение к делу и оперативное решение поставленных задач является проявлением самых высоких моральных и нравственных качеств. Вы являетесь достойным примером для подражания.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем непростом и почетном деле!

Губернатор Курганской области Вадим Михайлович Шумков».

Напомним, что Андрей И. находился в служебной командировке в Белгородской и Воронежской областях. Его самоотверженные действия предотвратили проникновение на территорию России вооруженных укранацистов и совершение ими диверсий на территории нашего государства.

Указ о награждении курганского пограничника орденом Мужества подписал Президент РФ Владимир Путин.

Николай Волков.

Фото автора.