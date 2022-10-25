Курганский губернатор поздравил таможенников с профессиональным праздником

«Для Курганской области как приграничного региона качественная работа таможенной службы имеет особое значение. Вы – форпост, пресекающий проникновение в регион контрафактной продукции, которая не только может нанести ущерб экономике, но часто представляет опасность для жизни и здоровья наших земляков, а также незаконный вывоз продукции из страны.

Профессионализм сотрудников Тюменской таможни, в зону работы которой входит Курганская область, ежегодно подтверждается десятками тысяч тонн изъятого контрафакта, запрещенной к ввозу в Россию продукции.

Благодарю всех сотрудников таможенной службы за ответственное и самоотверженное выполнение своих должностных обязанностей, за вклад в укрепление экономики региона. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия», - отметил губернатор.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.