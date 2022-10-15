Курганский губернатор раскрыл свой взгляд на семью

Вадим Шумков, губернатор Курганской области, озвучил свое мнение о жилищном строительстве. Позицию он изложил в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)» сегодня, 15 октября.

«Строительство многоквартирных домов помогает решать важные социальные задачи. Но. Большая молодая семья в малогабаритных квартирах многоквартирных домов - это исключение из правил. Правило - это большая семья в комфортном малоэтажном либо индивидуальном жилье», - написал глава региона.

По мнению Вадима Шумкова, необходимо менять государственную политику в этой части. В Курганской области по поручению губернатора в региональное законодательство уже внесены соответствующие изменения.

АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация», находящаяся в ведении регионального правительства, стимулирует малоэтажную застройку и возведение индивидуальных жилых домов. На их строительство семьям из областного бюджета выделяются субсидии, то есть безвозмездные (невозвратные) выплаты. На возведение индивидуального жилого дома их размер может достигать 700 тысяч рублей.

Данная мера господдержки востребована зауральцами. Некоторые семьи признаются, что субсидия сокращает их личные расходы на строительство дома почти вдвое. Без помощи областного бюджета они бы строили жилье намного дольше.

Николай Волков.

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