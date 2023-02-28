Курганский губернатор рассказал, что может остановить отток населения в мегаполисы

Предыдущие три десятилетия инвесторы не желали идти в Курганскую область. Экономика падала, предприятия закрывались, население в поисках работы уезжало в другие регионы, города и села деградировали. Такую картину в интервью деловому журналу «Эксперт Урал» обрисовал губернатор Вадим Шумков.

- Последние три года ситуация прямо противоположная – реализуется колоссальное количество проектов по развитию инфраструктуры, строительству и ремонту социальных объектов, в экономике. И сейчас ситуация обратная – если раньше не было рабочих мест, то сейчас нам остро не хватает рабочих рук. Потому мы конкурируем сами с собой – только прошлыми. А выбирать людям, - заявил глава региона.

По его словам, последние 20-25 лет во всей России доминирует тенденция оттока населения в большие города. Людей привлекает возможность посещать крупные торговые центры, аквапарки, пользоваться другими благами цивилизации.

- Вместе с тем всегда есть те, кому нравится расселение «по горизонтали» вне мегаполисов, в небольших активно развивающихся городах, с хорошей экологией. А мы к этому добавляем работу, направленную на рост качества жизни, развитие и обновление инфраструктуры. Так и работаем, - описал стратегию курганского правительства Вадим Шумков.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.