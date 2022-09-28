Курганский индустриальный парк «ТОР» готовит площадку для новых резидентов

Строительство индустриального парка по типу «Гринфилд» (парк, создаваемый на абсолютно новом, ранее незастроенном земельном участке) идут на территории бывшего завода «Икар», неподалёку от заново отстроенных корпусов уже действующего индустриального парка «ТОР» (Территория областного развития). Общая площадь, на которой будут размещаться новые производства – 14 гектаров. Сейчас здесь подготавливается вся инфраструктура для строительства зданий, промышленных корпусов.

«До конца года мы должны успеть подготовить площадку этого парка. Со следующего года начнём привлекать резидентов под строительство, - пояснил временно исполняющий обязанности генерального директора индустриального парка «ТОР» Артём Петров. - Сейчас есть федеральные программы ипотеки под строительство промышленных предприятий, зданий, сооружений, которыми могут воспользоваться наши потенциальные резиденты».

Перспективы, связанные с началом работы этой площадки, руководство парка оценивает очень высоко, учитывая, что здесь строится железнодорожный путь. Эта транспортная артерия сделает дешевле доставку и отгрузку готовой продукции, упростит логистику, сократит время поставок, позволит увеличить их объёмы.

Константин Сапунов. Фото Дмитрия Звонко.

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