Курганский индустриальный парк «ТОР» готовит площадку для новых резидентов

Индустриальный парк «ТОР»в Кургане готовит площадку для новых резидентов. Это будет крупный объект по типу «Гринфилд». На ранее незастроенном земельном участке создаётся вся инфраструктура для возведенияпроизводственных помещений, промышленных корпусов.Для инвесторов этот участок площадью 14 гектаров привлекателен тем, что расположен в центре города, также здесь хорошие подъездные пути.

«На 14 га прокладываются все необходимые сети для строительства новых заводов. Также при прямой поддержке государства. На этой площадке потенциально сможет разместиться до 5 новых производственных объектов», - пояснил глава региона.

Плиты для строительства и дороги и производственных площадок поставляет один из резидентов индустриального парка «ТОР» - Курганский завод «ЖБИ №8».

«Оборудование у нас новое, современное, - рассказывает управляющий Курганским заводом «ЖБИ №8» Андрей Галактионов. - Металлоформы для дорожных плит привезли в июне абсолютно новые по спецзаказу. Бетонный узел установлентоже современный, новый. Бетономешалка позволяет полтора куба замешивать за один раз. На сегодняшний день по Кургану это максимальный объём. Это позволяет уменьшить время на загрузки, тем самым сократить время доставки бетона для потребителя».

Все действующие резиденты индустриального парка «ТОР» – курганские компании и предприятия. Помимо завода «ЖБИ-8», выпускающего дорожные и аэродромные плиты, сваи, фундаментные блоки это предприятие «Интеллектуальные технологии машиностроения – машины специального назначения», которое занимается производством дорожной техники.

«Есть виды продукции, которые будут инновационными, полностью импортозамещающими, - отметил сенатор от Курганской области Сергей Муратов. - Это касается мусоровозов, которые на сегодняшний день являются топовыми и будут одними из лучших в мире».

Профиль деятельности ещё одного резидента парка - компании «Вектортрейдинггрупп» - запорная арматура. На заводе силового электрооборудования планируется изготовление крупноузловых щитов, электрошкафов, производство трансформаторных подстанций.

«Мы видим насколько гибко, быстро разворачивается производство, - отметил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов. – Почему? Потому что уже есть готовые площади, действует мера поддержки – субсидирование по договорам лизинга на первоначальный взнос для приобретения оборудования и быстрая его наладка, установка, потому что есть все коммуникации».

Что касается начала работы предприятий на новой, строящейся площадке, то руководство индустриального парка очень высоко оценивает связанные с этим перспективы развития производства.

«Резиденты на эти площади уже есть. С этим нет никаких проблем», - отметил Сергей Муратов.

По его оценке,этот индустриальный парк должен стать лучшим в Курганской области. Строительные работы здесь уже идут к завершению.

«Страна живёт, пока работают заводы. Курган был рабочим городом и будет индустриальным городом, только уже в современном его выражении, с современными предприятиями. Для этого будем работать!» - заверил Вадим Шумков.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.