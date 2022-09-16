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Курганский историк отправился в Тюмень за большим хрустальным пеликаном

Участвует в конкурсе профмастерства, борется за право стать лучшим учителем России.

20 сентября, 2022 - 21:30

Преподаватель истории и обществознания гимназии №19 города Кургана Юрий Долгих представит наш регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России», который стартует в Тюмени 21 сентября. В торжественной церемонии открытия мероприятия примет участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Имя обладателя главного приза – большого хрустального пеликана - будет объявлено 5 октября, уточнили в пресс-службе Департамента образования и науки. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвящённый Международному дню учителя, который пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.
Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса  и в группе в соцсети «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «Россия-Культура», где будут транслироваться «Дневники конкурса».

Фото со страницы Юрия Долгих в соцсети «Вконтакте».

 

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20 сентября, 2022 - 21:30

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