Курганский историк отправился в Тюмень за большим хрустальным пеликаном

Преподаватель истории и обществознания гимназии №19 города Кургана Юрий Долгих представит наш регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России», который стартует в Тюмени 21 сентября. В торжественной церемонии открытия мероприятия примет участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Имя обладателя главного приза – большого хрустального пеликана - будет объявлено 5 октября, уточнили в пресс-службе Департамента образования и науки. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвящённый Международному дню учителя, который пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.

Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса и в группе в соцсети «ВКонтакте», а также в эфире телеканала «Россия-Культура», где будут транслироваться «Дневники конкурса».

Фото со страницы Юрия Долгих в соцсети «Вконтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.