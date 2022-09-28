Курганский историк вошёл в число 15-ти лучших учителей России

Преподаватель истории и обществознания из курганской гимназии №19 Юрий Долгих вошел в число 15-ти лучших учителей страны по итогам первого тура Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022».

«Это впервые за всю историю образования Кургана и Курганской области и хороший подарок всем нашим педагогам в преддверии Дня учителя. Пожелаем Юрию удачи в финальных испытаниях в Москве!» - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

В 2022 году он стал победителем муниципального и регионального этапов конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Участие в конкурсе педагог рассматривает как возможность для дальнейшего профессионального и личностного развития.

Стартовало всенародное голосование конкурса «Учитель года России – 2022». Все желающие могут выбрать своего «Учителя года» с помощью чат-бота – виртуального помощника в социальной сети «ВКонтакте»: выбрать визитную карточку учителя, а также регион и предмет, которые представляет педагог.

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