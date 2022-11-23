Курганский избирком поблагодарил библиотекарей за правовое просвещение молодёжи

В Избирательной комиссии Курганской области подвели итоги регионального конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению молодых и будущих избирателей «Молодой читатель – активный избиратель».

«Очень приятно, что библиотеки принимают такое активное участие в работе по правовому просвещению молодых и будущих избирателей. Нам интересно было увидеть и оценить эти творческие работы. На мой взгляд, библиотеки проявили сочетание классических традиций и современных подходов. Это были уроки патриотизма и гражданственности, беседы и встречи с молодежью, информационные, правовые, классные часы, часы правовой информации, викторины, акции, конкурсы, правовые всеобучи, калейдоскопы, кроссворды, ребусы, барометры, квесты, квизы, баттлы, познавательные программы, навигаторы, фото- и видеопрезентации», - подчеркнул председатель избирательной комиссии Роман Скиндерев.

Всего на конкурс было направлено 19 работ от сотрудников центральных, городских, межпоселенческих библиотек, филиалов культурно-досуговых объединений, центров культуры и досуга из разных муниципальных образований Курганской области.

«Всего в Зауралье под эгидой Управления культуры Курганской области работают 502 муниципальные государственные библиотеки. Научным и методическим центром является Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова. Сегодня библиотеки посещает много молодежи, и эта заслуга и библиотеки имени А.К. Югова и наших муниципальных библиотек. Правильно, что в этом году был проведен конкурс именно среди библиотек, ведь они проводят много работы и по правовому просвещению, и по патриотическому воспитанию. Библиотеки – это центры развития, образования и воспитания», – отметила заместитель начальника управления культуры Курганской области Наталья Речкалова.

Роман Скиндерев вручил призерам и победителям конкурса дипломы и подарки – технику для проведения мероприятий.

В номинации «Творческий проект» лучшими стали: «Центральная библиотека» – структурное подразделение Шумихинского центра культуры и досуга»; Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека; Щучанская межпоселенческая центральная библиотека».

В номинации «О выборах с интересом. Путеводитель по избирательному праву» лучшими стали: Юргамышская центральная библиотека; Самохваловская сельская библиотека Шатровской межпоселенческой центральной библиотеки; Уксянская библиотека – филиал Межпоселенческой центральной библиотеки Далматовского района.

Фото с официальной страницы Избирательной комиссии Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».