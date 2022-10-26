Курганский казак: «Мы никогда не были захватчиками»

Казаки осваивали для России новые территории, но никогда не вели себя, как захватчики. Об этом «Новому миру» в эксклюзивном интервью заявил заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.

- Казаки всегда были проводниками православия, которое является стержнем казачества и всего Государства Российского. А православная вера не подразумевает уничтожения приверженцев других верований – в отличие, например, от англичан, которые истребили львиную долю американских индейцев, оставив их малочисленным потомкам небольшие резервации, - указал собеседник нашего издания.

По его мнению, в основе православия лежит любовь ко всему сущему, поскольку оно создано Богом. Поэтому казаки несли на новые территории мир и вежливо вели себя с коренными народностями, хорошо уживались с ними и даже брали под свою защиту.

- Это прекрасно видно по тому же Оренбургскому казачьему войску, которое в России по старшинству является вторым после Всевеликого войска Донского. Оно расположилось в границах современных Оренбургской, Челябинской, Курганской областей и Башкирии, и в нем находились представители многих национальностей. Из них православными были порядка 80% казаков, а остальные – мусульманами и буддистами. Однако всех их скрепляла одна мощная идея служения Отечеству, и вместе они составляли грозную силу для неприятеля, - рассказал Дмитрий Исаев.

Полный вариант интервью вы сможете прочитать в свежем номере «Нового мира», который выйдет завтра, в среду 26 октября. Кстати, теперь газета доступна в режиме онлайн. Ознакомиться с новым выпуском можно на нашем сайте nm45.ru.

Николай Волков.

Фото страницы «Городское казачье общество «Хутор Богоявленский» в социальной сети «ВКонтакте».

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