Курганский креативщик получит грант на 1,2 млн рублей

Инициатива Фёдора Маслова получила поддержку на Всероссийском молодёжном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край», который проходил с 29 августа по 5 сентября на Камчатке. Форум объединил лучших экоактивистов из 85 регионов страны. Проект «Креативная мусорная реформа» получил грант номиналом в 1 200 000 рублей и будет реализован в селе Раскатиха Притобольного района Курганской области Российской Федерации.

«Цель инициативы – повлиять на экологическую культуру молодёжи села путём вовлечения их в процесс реализации проекта. Это лучшая работа с сознанием, когда ты человеку не просто говоришь, что мусорить плохо, а заставляешь об этом задуматься через полезную практику», — рассказывает Фёдор Маслов.

Инициатор хочет оборудовать площадки для всех мусорных баков села Раскатиха, а их 17 штук, установить таблички с информацией о графике забора мусора, правилах утилизации отходов, о национальном проекте «Экология». Также площадки будут оформлены мотивирующими надписями & граффити. После благоустройства площадок для приема ТБО Маслов может снять видеоролик, дабы показать молодым людям, что и они могут становиться лидерами изменений в своих селах.

Этот проект продолжает ряд молодёжных инициатив от Центра креативных проектов сельских территорий «Дом вверх дном» в Уральском федеральном округе. Весной текущего года в Раскатихе появилось современное мультимедийное пространство для саморазвития молодых людей и для занятий творчеством. Ранее был реализован проект «комикVдеревне», который помогает развивать творческие навыки у сельской молодежи. Ребята побывали в нескольких сёлах и городах региона и в формате современного стендап-шоу рассказали молодым людям о преимуществах жизни на селе, о том, какие меры поддержки сельской молодёжи можно получить.

По мотивам информации Молодежного портала Зауралья prospekt45.ru

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