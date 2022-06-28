Курганский лицеист набрал 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

100 баллов на ЕГЭ по истории и обществознаниюполучил выпускник курганского лицея №12 Ярослав Пресняков.

Всего двух баллов до максимального результата молодому человеку не хватило за экзамен по русскому языку, его он написал на 98 баллов. А профильную математику сдал на 78 баллов.

На вопрос, как удалось добиться таких высоких результатов, Ярослав ответил, что секрета никакого нет: просто много занимался.

- Каждый год я участвовал в олимпиадах, а уже на финишной прямой уделял подготовке к ЕГЭ по часу в день. Очень благодарен своим учителям за знания. Теперь планирую поступать в Санкт-Петербургский государственный университет либо в МГТУ им. Н.Э. Баумана на специальности «Судебная экспертиза» или «Юриспруденция», - поделился своими планами выпускник.

Он рассказал, что все его одноклассники успешно сдали экзамены, много среди них высокобалльников, есть даже 99-балльник по физике. И все они порадовались за Ярослава, поздравили. Пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области сообщает, что он первый двухсотбалльник в истории лицея.

- Ярослав очень трудолюбивый и старательный ученик, вдумчивый и интеллигентный. Большая заслуга в этом — его родителей. Мама ходила с ним библиотеку, прививала любовь к книгам. А его учитель в среднем звене Людмила Николаевна помогла полюбить историю. Я познакомился с Ярославом, когда он в 7 классе участвовал в городской олимпиаде по истории и победил. С тех пор всегда держал планку, становился либо призером, либо победителем. Поэтому его 200 баллов на ЕГЭ — это не случайность, но к этому шел с 7 класса, - с гордостью рассказал про своего ученика учитель по истории и обществознания Дмитрий Матыскин — почётный работник общего образования.

Молодому человеку в торжественной обстановке вручили золотую медаль за отличную учебу. А накануне, на первом областном выпускном с символическим названием «Прекрасное далеко», памятные подарки Ярославу Преснякову и еще 13 стобалльникам вручил губернатор Вадим Шумков.

Фото Департамента образования и науки Курганской области.

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