Курганский «Локомотив» меняется с каждым днём

Курганцы с нетерпением ждут окончания работ и завершения реконструкции стадиона «Локомотив». Ежедневно десятки рабочих делают стадион лучше. Первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов в рамках очередного выездного совещания посетил стадион и проверил, на какой стадии сейчас работы.

По контракту срок окончания работ - в ноябре текущего года, всё движется по графику, сообщил директор Дирекции социальных объектов Иван Слывка. Представитель подрядной организации ООО «БилдингТехнолоджис», производитель работ Артем Белов рассказал, что уже началось асфальтирование площадок, рабочие приступили к укладке плитки на прогулочных дорожках и монтажу крытых модулей, которые установят на месте трибун. В модулях будут расположены туалеты и раздевалки, а также пункт проката спортивного инвентаря.

По информации пресс-службы администрации города Кургана, на объекте на данный момент проведены инженерные сети (водопровод), установлен септик, смонтированы стойки под теневые навесы. Сейчас планируют участки с использованием газонной смеси и спецсмеси. В ближайшее время будет установлен памп-трек - специальная велосипедная трасса для велопаркура, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков. Что касается озеленения – уже высажены кусты сирени и другие зеленые насаждения. В ближайшее время будет высажен кизильник. Продолжается доставка на объект малых архитектурных форм.В центре установят поле для пляжного футбола, огороженное 3D-забором, для обустройства поля уже доставлен песок. В ближайшее время рабочие приступят к установке опор освещения.

Павел Каргаполов отметил, что обновленное спортивно-рекреационное общественное пространство в центре города поможет привлечь к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни как можно больше курганцев. Он также обратил внимание подрядчика на необходимость своевременного завершения работ в рамках контракта. «Мы видим, что в ходе реконструкции стадион преображается на глазах. Уже сейчас видно, что он изменит свое предназначение. Здесь можно будет не только позаниматься спортом и физкультурой, но стадион также будет служить местом комфортного отдыха для горожан всех возрастов», – подчеркнул первый заместитель главы города Кургана.

Напомним, реконструкция стадиона проходит по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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