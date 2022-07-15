Курганский «Локомотив» украсят клёны, яблони и рябины

Большой объем работ будет проведен по озеленению территории курганского стадиона «Локомотив».

По проекту озеленение составляет 46%. Все существующие деревья будут оставлены. Там, где необходимо, проведут лишь санитарную обрезку. К примеру, накануне обсуждался вопрос обрезки зеленых насаждений вдоль забора, стену которого планируется раскрасить новыми рисунками. Сейчас художники из творческого объединения «Абстракт», которые реализовали на территории Кургана уже много красивых и ярких проектов, разрабатывают эскиз будущих рисунков, сообщает пресс-служба администрации города. Говорят, что в их основе будут работы на семейную и спортивную темы. На территории стадиона-парка высадят липы, клены, ивы, яблони, сирень, рябину и другие виды зеленых насаждений.

В 2021 году стадион «Локомотив», который раньше принадлежал ЮУЖД, был передан в собственность городских властей. В текущем году по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова будет проведена его реконструкция.