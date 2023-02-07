Курганский медстрах выделит 317 млн рублей на медицинскую реабилитацию зауральцев

Медстрах Курганской области намерен выделить 317 млн рублей на медицинскую реабилитацию больных.

На эти деньги предполагается пролечить 6500 пациентов, что в 2 раза больше, чем в предыдуще м году.

В региональном фонде медстраха уточнили, на лечение каких заболеваний будут потрачены деньги в первую очередь. На первом месте – медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями центральной нервной системы – 40%, далее восстановление после COVID-19 – 25,4% и медицинская кардиореабилитация – 14%.

Основной поток пациентов будет распределен в больницы: Кетовская ЦРБ, госпиталь для ветеранов войн, областная клиническая больница», областной кардиодиспансер, больница имени Красного Креста им. Красного Креста, Курганская больница №2 и санаторий «Озеро Горькое».

В областной больнице дополнительное отделение медицинской реабилитации может открыться в ближайшее время. Здесь с пациентами будут работать врач-реаниматолог, специалисты физической реабилитационной медицины, неврологи, медицинские психологи и клинические логопеды. Планируется восстанавливать пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм, у которых выявлены двигательные, речевые и координаторные нарушения. При необходимости больному могут провести несколько курсов реабилитации в год.