Курганский областной лицей для одарённых детей объявил набор абитуриентов

Курганский областной лицей-интернат для одарённых детей объявляет набор абитуриентов и приглашает обучающихся 7-9 классов на весеннюю установочную сессию, которая пройдет 7 и 8 мая.

Для будущих лицеистов обещают насыщенную программу, в которую войдут: подготовка, конкурсные испытания, работа по профилям и профориентации, интеллектуальные и досуговые мероприятия.

Комиссия будет принимать заявки до 30 апреля. В областном департаменте образования предупредили, что количество мест на сессию ограничено.

7 мая пройдут контрольные работы для получения дополнительных баллов к поступлению в лицей-интернат в 2023 году. В этот же день состоится общее родительское собрание для всех желающих с представителями администрации лицея-интерната.

Абитуриентам предлагается взять с собой паспорт, медицинский полис, справку об эпидокружении. Родители также предоставляют свои паспорта. При заезде необходимо пройти обязательный медицинский фильтр.

Из вещей разрешено взять с собой повседневную удобную одежду, теплые вещи для перемещения по улице, сменную обувь для корпуса, средства личной гигиены, тетрадь и письменные принадлежности.

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