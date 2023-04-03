Курганский областной перинатальный центр отпраздновал 11-летие с момента своего открытия. «Волшебный дом, где рождается счастье» - так его называют многие пациенты.

Центр развивается. Совершенствуются, изменяются методики, тактики и подходы в медицине, меняется оборудование. «Время летит, дни сливаются в недели, надели в месяцы и жизнь проносится, как праздничная карусель.Но неизменным остаётся одно. То, ради чего или кого существует наш центр. Мы работаем для вас, дорогие наши пациенты!» - отметила главный врач перинатального центра Татьяна Осина.

Сотрудники медучреждения подчёркивают, что жизнь - бесценный дар, который даётся человеку единожды. «Мы помогаем принять этот дар, не расплескав ни капли его, мы помогаем семьям стать счастливыми. Мы - это коллектив перинатального центра, команда специалистов, врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, реаниматологов, мы - это акушерки и медицинские сестры и все-все-все, кто трудится в центре ради вас», - сказала Татьяна Осина.

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