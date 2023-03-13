Курганский областной военный комиссариат отметил 80-летие

С порога военного комиссариата начинается ратное служение человека своему Отечеству. Не зря в народе военкомат называют «приемной Министерства обороны». Здесь начинается наша армия и флот. Здесь их ближайший тыл. Об этом сегодня, 13 марта, выступая на торжественном собрании, которое было посвящено 80-летию образования военного комиссариата Курганской области, заявил облвоенком Айрат Зарипов.

- Уже восемь десятков лет областной военкомат проводит призывные кампании, социальную работу с уволенными с военной службы гражданами и членами их семей, ведет военно-патриотическую деятельность. Коллектив военного комиссариата – это профессионалы своего дела, настоящие патриоты Отечества, для которых слова «долг», «честь», «присяга» всегда стоят на первом месте, - произнес с трибуны полковник Зарипов.

Напомним, формирование военного комиссариата Курганской области началось спустя несколько дней после создания региона. Этот процесс был завершен 13 марта 1943 года. В состав областного военного комиссариата вошли 33 районных и 2 городских военкомата.

В годы Великой Отечественной войны они ставили на воинский учет переселенцев, в большом количестве (150 тысяч человек) эвакуированных с занятых врагом территорий Советского Союза. Также областной военкомат организовывал работу 17 военных госпиталей и военно-учебных заведений, готовивших командиров для Красной Армии.

За годы войны военные комиссариаты Зауралья на отпор врагу призвали свыше 220 тысяч человек. 117 тысяч человек погибли на полях сражений, положив свои жизни на алтарь Великой Победы.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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