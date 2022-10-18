Курганский облвоенком отведал солдатской каши в Елани

Мобилизованные из Курганской области, проходящие подготовку в воинской части Елани (Свердловская область), размещены в нормальных условиях. Об этом «Новому миру» сегодня, 18 октября, сообщил областной военный комиссар Айрат Зарипов, который накануне посетил зауральцев.

- Как и военнослужащие, проходящие службу по призыву, они размещены в казармах и палаточном лагере. Палатки отапливаются, в них есть умывальник, спальные принадлежности. Тепло, комфортно, - по-армейски лаконично отчитался полковник Зарипов.

Также курганский облвоенком посетил столовую Еланской воинской части и снял дегустацию блюд, которыми кормят мобилизованных.

- Питание соответствует всем установленным нормам. Никто на питание пока не жаловался, - доложил Айрат Зарипов.

Помимо этого он оценил уровень боевой подготовки, которую проходят зауральские военнослужащие.

- Инструкторы проводят занятия в казармах и на полигоне. Это стрельба и отработка практических нормативов, - сообщил полковник.

Напомним, что облвоенком посетил воинскую часть в Елани вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и его заместителями. Они доставили крупную партию грузов, которые пригодятся мобилизованным зауральцам, - шапки, балаклавы, носки, перчатки, продукты, сухие пайки, квадрокоптеры и многое другое. На приобретение этих товаров бюджет Курганской области выделил 30 млн рублей.

Вадим Шумков пообщался с зауральским мобилизованными, спросил их о потребностях, еще раз пообещал помочь семьям.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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