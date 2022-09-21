Курганский общественник: «На Западе, видимо, забыли уроки истории»

Сегодня, 23 сентября, исторический день: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины начался референдум о вхождении этих территорий в состав России. Так считает председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов, который принял участие в митинге-концерте «Своих не бросаем!», прошедшем в Центральном парке культуры и отдыха Кургана.

- Жители этих республик, 8 лет испытывали на себе агрессию коллективного Запада. А проще говоря, их там убивали. Но есть огромная разница между значением слова «русский» и значением слова «россиянин». Русские и представители других национальностей, проживающие на Донбассе, в Запорожье и Херсоне, после проведения референдума станут россиянами и получат защиту могущественного государства, - заявил Михаил Белоусов «Новому миру».

После вхождения этих территорий в состав России Запад трижды подумает, стоит ли ему продолжать агрессию к этим жителям, убежден председатель Общественной палаты Курганской области.

- На Западе, видимо, забыли уроки истории, когда нападали на Россию. Все эти попытки заканчивались одинаково. Я надеюсь, что все россияне поддержат вхождение республик в состав России, потому что мы своих – не бросаем! – заявил Михаил Белоусов.

Николай Волков.

Фото автора.

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