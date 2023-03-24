Курганский общественник – о высказывании премьер-министра по поводу ЕГЭ: «Вопрос отмены ещё не закрыт»

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов считает, что тема возможной отмены Единого госэкзамена продолжит обсуждаться.

На своей странице в социальной сети руководитель Общественной палаты региона поделился высказыванием председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о ЕГЭ, прозвучавшим в ходе выступления с отчетом в Государственной Думе: «Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения».

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что ЕГЭ – очень чувствительная тема для родителей и школьников. Многие ругают ЕГЭ за формализм, возможность натаскивания на задачи. А кто-то видит в этом современный, технологичный подход, - объяснил своё внимание к этому вопросу Михаил Белоусов. - Судя по сегодняшнему выступлению главы Правительства РФ в Госдуме, вопрос возможной отмены ЕГЭ еще не закрыт. Михаил Мишустин отметил, на мой взгляд, очень важный аргумент: ЕГЭ «дает социальный лифт» выпускникам из отдаленных регионов. Он подчеркнул, что «если есть какие-то альтернативные предложения, нужно системно их рассматривать и предлагать», «все серьезно взвесить и оценить».

Михаил Белоусов также перечислил обозначенные премьер-министром прорывные события в сфере образования. Среди них – ориентация нашей системы образования на достижение технологического суверенитета, создание на базе 30 вузов передовых инженерных школ, значительные цифры по строительству новых детских садов, строительству и ремонту школ, обеспечению школьными автобусами.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.