По данным Института социального маркетинга (ИНСОМАР), большинство жителей Херсонской и Запорожской областей хотят видеть свой регион в составе России.

Компания опросила по 1000 респондентов на каждой из двух территорий. Согласно данным, в Запорожской области 71% опрошенных выступили за то, чтобы их регион вошел в состав России, в Херсонской – 63%.

«Жители Запорожской и Херсонской областей стремятся сделать правильный выбор в определении своего будущего, получить гарантии безопасности. Они понимают, что обеспечить территорию полноценной защитой возможно только при наличии у них статуса субъекта РФ. Так наше государство сможет сделать для братского народа все возможное», - сказал председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

«Люди видят своими глазами, что происходит. Школы открыты, обеспечен образовательный процесс, идет восстановление инфраструктуры, жилья. Это помогает им сделать очевидный выбор при обсуждении таких важных вопросов», - считает политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

Крымский Республиканский институт политических и социологических исследований (РИПСИ) регулярно проводит исследования мнений жителей Херсонской и Запорожской областей. Результаты опросов показывают, что уровень пророссийских настроений среди населения регионов стабильно растет – например, в июне в Запорожской области на вопрос о желании присоединиться к России отвечали положительно 63%, в августе – 82%.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.