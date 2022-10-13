Курганский обвальщик мяса назван лучшим в России в своей профессии

«Специалист мясокомбината «Велес» Антон Кармацких назван лучшим обвальщиком мяса России, говорится в сообщении на официальной странице «Вконтакте» мясоперерабатывающего предприятия.

По информации источника, 13 октября в Москве состоялся всероссийский конкурс профессионального мастерства среди обвальщиков, который проходил в рамках международной выставки «Агропромаш».

Антон Кармацких выполнил задание за 2 минуты 58 секунд . За это время ему удалось разделать, то есть отделить мясо от костей на 50- килограммовой туше.

На прошлогодней выставке Кармацких также первенствовал на аналогичном конкурсе, о чем и сообщал «Новый мир». В мастерстве владения ножом соревновались лучшие работники мясоперерабатывающих предприятий страны.

В прошлом году он справился с заданием за 2 минуты 47 секунд . Курганский обвальщик не только обошел всех конкурентов по скорости, но и качественно выполнил задание – деликатесные части туши не имели лишних порезов, а кости были практически чистыми.

Антон Кармацких вновь доказал, что лучшие обвальщики мяса работают в Курганской области.

Фото пресс-службы комбината «Велес».