Курганский педагог организовал воспитательное мероприятие на конкурсе профмастерства

Учитель истории и обществознания из Кургана Юрий Долгих прошел второе испытание под названием «Воспитательное мероприятие» в рамках финала Всероссийского конкурса «Учитель года России». Конкурсанты демонстрировали свои профессиональные компетенции в области организации и проведения внеурочного занятия.

Во время первого конкурсного испытания «Урок» педагог Юрий Долгих провел урок экономики для 11 класса тюменской гимназии № 16 на тему «Макроэкономическое равновесие» по программе, в соответствии с которой обучаются дети.

«Воспитательное мероприятие» проходило в том же классе, в котором учитель давал урок. Направление, тему и форму внеурочного занятия педагог определял самостоятельно – это была игра «Перспектива» профориентационного характера.

Также в эти дни стартовало всенародное голосование конкурса «Учитель года России – 2022». Все желающие могут выбрать своего «Учителя года» с помощью чат-бота – виртуального помощника в VK в социальной сети «ВКонтакте»: выбрать визитную карточку учителя, а также регион и предмет, которые представляет педагог, сообщает пресс-служба администрации города.

Следить за конкурсными испытаниями можно в прямом эфире, а также в записи на сайте конкурса.

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