Курганский педагог поделилась впечатлениями о Форуме классных руководителей

Педагоги Курганской области стали участниками второго Форума классных руководителей, который проходил в течение двух дней в Москве. Участники обсуждали вопросы организации воспитательной работы в школах, психологии воспитания и обучения, инклюзивного, семейного образования, профориентации, развития системы образования и поддержки классных руководителей.

«На одной из площадок форума проходил круглый стол по профориентации школьников, где обсуждалась ценность работы педагога-навигатора и классного руководителя в проекте «Билет в будущее». Спикеры поделились опытом реализации проекта в их субъектах. Для себя я отметила, что роль классного руководителя очень значима в школьной профориентации. Именно классный руководитель совместно с педагогом-наставником может помочь детям не потеряться в мире профессий», - поделилась мнением педагог-навигатор школы №24 Любовь Михаленкова.

В областном департаменте образования и науки утверждают, что в этом году в профориентационном проекте «Билет в будущее» участвуют около 5 тысяч зауральских школьников. В мир профессий их сопровождают более 50 педагогов-навигаторов, прошедших специальное обучение.

26 октября в Курганском государственном колледже школьникам покажут сериал о профессиях и проведут профессиональные пробы по специальностям: бухгалтер, лесник, ветеринар, геодезист, архитектор, повар- кондитер, инженер- конструктор, электромонтажник и строитель.

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