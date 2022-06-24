Курганский педагог призналась в любви своим ученикам

В этом году получить золотую медаль выпускникам школ было очень сложно. Такое мнение на церемонии вручения наград, которая 24 июня прошла во Дворце детского и юношеского творчества города Кургана, высказала учитель математики средней общеобразовательной школы №11 Татьяна Ситникова.

- Из-за пандемии коронавируса нынешние выпускники прошли через почти три года дистанционного обучения. В этих условиях сохранить в себе желание овладевать знаниями было, конечно, непросто, но ребята с этой задачей замечательно справились. Это говорит о высокой трудоспособности детей и их большой целеустремленности, - обратила внимание Татьяна Ситникова.

По ее словам, педагоги всегда радуются, когда встречаются с такими учащимися, и очень горды тем, что в Кургане есть такие ребята.

- Мы всегда думаем, что такие дети – это наша надежда, наши звездочки, которые вдохновляют нас на дальнейшую работу, - призналась учительница математики.

Напомним, что в этом году из школ Кургана выпушено полторы тысячи одиннадцатиклассников. Из них 135 человек за успехи в обучении удостоены золотых медалей, то есть практически каждый десятый.

Николай Волков.

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